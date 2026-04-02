Прокуратура взыскала с дроппера 16 тыс. руб. в пользу пенсионера из Сергиевска

Прокуратура Сергиевского района Самарской области провела проверку по обращению местного жителя, который уже обращался в полицию по факту хищения денег.

Согласно материалам уголовного дела, злоумышленники путем обмана и злоупотребления доверием, представляясь сотрудниками оператора сотовой связи, убедили мужчину перевести 16 тыс. рублей на "безопасный счет".

В целях защиты прав потерпевшего прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с дроппера неосновательного обогащения. Решением суда требования прокурора удовлетворены.

Похищенные деньги возвращены пенсионеру в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.