В Самаре водитель без прав сбил школьницу

В Самаре произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход, сообщает Госавтоинспекция.

В среду, 1 апреля, в Промышленном районе Самары 40-летний водитель Kia Rio без прав совершил наезд на 12-летнюю девочку. Авария произошла в 19:10 на пр. Кирова.

Ребенок переходил дорогу в неустановленном месте в сопровождении дедушки. Пострадавшую увезли на "скорой помощи" в больницу и госпитализировали.