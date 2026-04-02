Подросток на СИМ попал под колеса Lexus в Тольятти

В Тольятти водитель иномарки сбил подростка на СИМ, сообщает Госавтоинспекция.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Авария случилась в среду, 1 апреля, в Автозаводском районе Тольятти на пр. Степана Разина.

15- летний юноша, управляя средством индивидуальной мобильности, пересекал нерегулируемый пешеходный переход, не спешившись с устройства. 62- летний водитель автомобиля Lexus RX 270 совершил наезд на несовершеннолетнего.

Пострадавшего увезли в больницу.