16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ИТ Транспорт и связь

10 млн данных в квартал: как Визор автоматизировал налоговый мониторинг для "Ленты"

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 205
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Переход на новое решение позволил выполнить требование ФНС о прямом подключении к АИС "Налог-3" и снизить административную нагрузку на бизнес.

Вендор НОТА (входит в ИТ-холдинг Т1) завершил процесс внедрения собственной платформы для перехода в режим налогового мониторинга "Визор" в одну из крупнейших торговых сетей "Лента". Решение было выбрано для оптимизации процесса взаимодействия с Федеральной налоговой службой через систему АИС "Налог-3".

Ранее "Лента" уже находилась в режиме налогового мониторинга и передавала необходимые данные в регуляторные органы через витрину данных от стороннего вендора. Однако с 2024 года прямое подключение к государственной системе АИС "Налог-3" стало обязательным требованием для продолжения работы в данном формате. Поскольку предыдущее решение не поддерживало полноценную интеграцию с этим сервисом, ритейлеру потребовалось сменить технологического партнёра.

Ключевым этапом внедрения стала настройка интеграции с ранее используемыми системами. Было подключено хранилище данных от предыдущего поставщика, что позволило решению получать большой объем информации. Также организована связь с внутренним электронным архивом, где хранятся налоговые и бухгалтерские документы. Команда продукта "Визор" обеспечила бесшовный переход с учётом критически важных требований к стабильности работы системы и точности данных, передаваемых в регуляторные органы.

"Для крупного ритейла с разветвлённой сетью и большим объёмом операций режим налогового мониторинга — это стратегическое преимущество. В таком масштабе особенно важно исключить камеральные проверки, снизить административную нагрузку и обеспечить непрерывную цифровизацию процессов. Наше решение позволяет не просто соответствовать требованиям ФНС, а создавать устойчивую, автоматизированную среду для работы с данными. Именно такой подход обеспечивает реальную экономию ресурсов и повышает операционную эффективность", — прокомментировала Марина Любимова, коммерческий директор платформы для перехода в режим налогового мониторинга "Визор" (вендор НОТА, входит в ИТ-холдинг Т1).

"Проект по внедрению Визора стал частью стратегии цифровизации компании. Система атомизировала обмен данными с ФНС и обеспечивает передачу более 10 миллионов единиц данных в квартал по запросу регулятора без существенной ручной обработки. Это снижает нагрузку на сотрудников, ускоряет подготовку документов и повышает прозрачность налоговых процедур. Мы выполнили обязательное условие регулятора, но получили больше: прозрачную систему, которая снижает риски и повышает управляемость процессами", — отметил Александр Сорокин, старший руководитель проектов, "Группа Лента".

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3