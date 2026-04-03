Сайт ВСК признан лучшим среди страховых компаний

Сайт Страхового Дома ВСК занял первое место в номинации "Лучший сайт страховой компании" по итогам голосования экспертного жюри XXIII Национальной премии в области разработки и веб-дизайна "Золотой сайт — 2026".

"Золотой сайт" — старейшая и наиболее авторитетная российская профессиональная премия в области веб-разработки, дизайна и создания цифровых продуктов. В 2026 году на конкурс было подано более 500 заявок, учреждено более 60 "золотых" и тематических номинаций.

Победа в конкурсе подтверждает статус Страхового Дома ВСК как лидера в создании качественного цифрового сервиса. Сайт компании выстроен вокруг задач клиента: все ключевые потребности пользователь может закрыть в соответствующих разделах. Технологической основой является архитектура headless CMS в связке с SSR и микрофронтендами, что обеспечивает высокую скорость работы и гибкость развития продукта.

В 2025 году команда активно развивала функциональность сайта: были добавлены новые сценарии подачи заявлений о страховых случаях по добровольным видам страхования, а также проведена работа по улучшению пользовательского опыта существующих функций, чтобы путь клиента от первого визита до решения своего вопроса становился короче и понятнее.

Важным направлением развития сайта ВСК является создание и поддержка цифровых сервисов для страховых агентов. Так, в июне 2025 года ВСК внедрила сервис сохранения комиссии для агентов, даже если их клиенты оформили полис самостоятельно онлайн. Это позволяет агентам не терять доход при развитии цифровизации, а компании — сочетать удобство онлайн-продаж с экспертной поддержкой агента. Пока сервис доступен для ОСАГО физических лиц, но в планах — его распространение на другие продукты.

"Цифровой канал для ВСК — это не просто витрина, а полноценная точка обслуживания клиента и поддержки агента: от выбора продукта до урегулирования убытка. Мы продолжаем инвестировать в развитие сайта, и признание со стороны профессионального жюри вдохновляет расширять возможности дистанционных сервисов и digital-решений. Благодарим экспертов премии за высокую оценку нашей работы", — отметил Антон Чернявский, директор по диджитал-маркетингу Страхового Дома ВСК.

"За каждым улучшением стоят конкретные продуктовые решения и труд команды. Мы последовательно убираем барьеры на пути клиента — будь то оформление полиса, подача заявления о страховом случае или получение консультации. Каждое решение мы проверяем через один вопрос: стало ли удобнее? Признание со стороны жюри говорит нам, что этот путь замечают. И это лучший стимул идти дальше", — добавил Михаил Никитин, Product Owner команды цифровых B2C-сервисов ВСК.