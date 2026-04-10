16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский дата-центр Intelion задолжал более 100 млн руб. за электроэнергию ИТ-холдинг Т1 запускает обучение по ИИ для более чем 26 000 специалистов Data Fusion Contest 2026: объявлены победители соревнования по машинному обучению Сайт ВСК признан лучшим среди страховых компаний Бизнес сможет создавать корпоративных ИИ-агентов на базе ГигаЧат Ультра

ИТ Транспорт и связь

Самарский дата-центр Intelion задолжал более 100 млн руб. за электроэнергию

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 106
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Самараэнерго" подало в Арбитражный суд Самарской области два иска к АО "Интелион Дата" с требованием об оплате в общей сложности 108 млн рублей. Как следует из материалов дел, речь идет о долгах за потребленную в январе и феврале этого года электроэнергию.

АО "Интелион Дата" работает под брендом Intelion в сфере майнинга. В 2025 г. компания сообщала о запуске дата-центра в Самарской области, ориентированного на высокопроизводительные энергоемкие вычисления.

"Это первая площадка, где в едином технологическом контуре объединены вычислительные задачи: от добычи цифровых активов до обучения моделей искусственного интеллекта. […] Это первый в России объект, реализующий концепцию универсального вычислительного центра. Благодаря гибкой архитектуре он может переключаться между различными типами нагрузок, адаптируясь к изменениям рыночной конъюнктуры и обеспечивая эффективную и устойчивую загрузку мощностей", — отмечали в "Интелионе".

Согласно материалам суда, дата-центр находится в пгт Смышляевка в районе ул. Механиков.

АО "Интелион Дата" было создано в 2024 году. Компания зарегистрирована в Москве по ул. Станиславского, 21, стр. 2. Владельцем выступает Николай Шашков, гендиректор - Тимофей Семенов. По итогам 2024 г. компания выручила  6,22 млрд руб., чистая прибыль составила 261,4 млн рублей. На балансе АО числятся активы на 5,72 млрд рублей. Компания позиционирует себя как лидера промышленного майнинга, имеющего собственные дата-центры, и оператора по продаже и обслуживанию вычислительного оборудования, одного из основных импортеров оборудования для блокчейн-вычислений в Россию. 

Помимо "Самараэнерго" долги с "Интелиона" пытается взыскать ООО "Росатом Энергосбыт БИЗНЕС" - компания подала несколько исков на 40 млн рублей.

На момент публикации в "Интелионе" не ответили на запрос Волна Ньюс об обстоятельствах образования долга.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3