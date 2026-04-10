Самарский дата-центр Intelion задолжал более 100 млн руб. за электроэнергию

АО "Самараэнерго" подало в Арбитражный суд Самарской области два иска к АО "Интелион Дата" с требованием об оплате в общей сложности 108 млн рублей. Как следует из материалов дел, речь идет о долгах за потребленную в январе и феврале этого года электроэнергию.

АО "Интелион Дата" работает под брендом Intelion в сфере майнинга. В 2025 г. компания сообщала о запуске дата-центра в Самарской области, ориентированного на высокопроизводительные энергоемкие вычисления.

"Это первая площадка, где в едином технологическом контуре объединены вычислительные задачи: от добычи цифровых активов до обучения моделей искусственного интеллекта. […] Это первый в России объект, реализующий концепцию универсального вычислительного центра. Благодаря гибкой архитектуре он может переключаться между различными типами нагрузок, адаптируясь к изменениям рыночной конъюнктуры и обеспечивая эффективную и устойчивую загрузку мощностей", — отмечали в "Интелионе".

Согласно материалам суда, дата-центр находится в пгт Смышляевка в районе ул. Механиков.

АО "Интелион Дата" было создано в 2024 году. Компания зарегистрирована в Москве по ул. Станиславского, 21, стр. 2. Владельцем выступает Николай Шашков, гендиректор - Тимофей Семенов. По итогам 2024 г. компания выручила 6,22 млрд руб., чистая прибыль составила 261,4 млн рублей. На балансе АО числятся активы на 5,72 млрд рублей. Компания позиционирует себя как лидера промышленного майнинга, имеющего собственные дата-центры, и оператора по продаже и обслуживанию вычислительного оборудования, одного из основных импортеров оборудования для блокчейн-вычислений в Россию.

Помимо "Самараэнерго" долги с "Интелиона" пытается взыскать ООО "Росатом Энергосбыт БИЗНЕС" - компания подала несколько исков на 40 млн рублей.

На момент публикации в "Интелионе" не ответили на запрос Волна Ньюс об обстоятельствах образования долга.