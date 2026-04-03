Председатель правительства региона побывал в Тольятти с рабочим визитом

Первый заместитель губернатора Самарской области - председатель правительства региона Виталий Шабалатов, врио министра строительства области Александр Фомин и врио руководителя ГЖИ Георгий Степанян побывали с рабочим визитом на строящихся объектах в Тольятти.

Программа рабочей поездки началась с посещения Центральной площади города, расположенной возле Дворца культуры "Тольятти", где уже стартовала масштабная реновация.

Напомним, работы здесь начались по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Такую задачу он поставил во время первого же рабочего визита в Автоград в 2024 году. Тогда к главе региона обратились неравнодушные граждане, которые критически оценивали состояние общественного пространства. Значительную часть площади занимала ярмарка, к которой было много претензий. Горожане жаловались на антисанитарию и скопление транспорта.

Проект преобразования площади в современное и уютное городское место для прогулок и отдыха реализуется при поддержке партии "Единая Россия" на средства областного бюджета и благотворителей.

В рамках обновления здесь появится фонтан с подсветкой, большое количество зеленых насаждений, в том числе крупномеров, просторная пешеходная зона и смотровые площадки. Будет организовано освещение, установлены малые архитектурные формы. Преобразования затронут территорию площадью порядка 9 тыс. кв. метров.

На объекте уже выполнен демонтаж мощения в зоне устройства фонтана, организован котлован, ведутся монолитные работы — бетонирование и укладка арматуры. В ближайших планах — заливка вертикальных конструкций, с середины апреля — начало монтажных работ по самому фонтану. Точки подключения объекта к водоснабжению уже определены ресурсоснабжающей организацией. До 1 августа должны завершиться строительно-монтажные работы.

Председатель правительства Самарской области отметил, что в данный момент работы идут точно по графику и поручил наращивать темпы, чтобы тольяттинцы смогли посетить обновленную площадь как можно раньше.

"Наша задача — сделать здесь, на площади, современный центр притяжения для жителей и гостей города. Работы начались, пока все идут в графике. Но вот сейчас с коллегами проговорили, что по возможности они будут наращивать темпы, чтобы был задел. Будем наблюдать, вместе будем контролировать. Важно подходить к работам комплексно, не только в срок выполнить работы по проекту, но и обновить фасады, предусмотреть озеленение прилегающей территории", — подчеркнул Виталий Шабалатов.

Подрядчик ответил, что работы идут с 8:00 до 20:00, но он готов добавить дополнительные ночные смены — для тех работ, которые можно выполнить бесшумно.

Председатель облправительства осмотрел прилегающую территорию: сквер Мухиной, остановочную зону, ДК "Тольятти" — и подчеркнул, что изменения должны коснуться и этих объектов.

В ходе рабочей поездки глава регионального кабмина посетил завод по производству детских игровых площадок, спортивных площадок и других изделий для ландшафта. В последние годы предприятие наращивает объемы производства и успешно расширяет номенклатурную линейку. В списке наименований продукции — более пяти тысяч позиций. За минувший год предприятием было произведено более 50 тыс. комплектов высококачественной продукции с антивандальными характеристиками. Детские площадки тольяттинского производства поставляются в 64 региона, в том числе на новые территории, а также в страны СНГ — Белоруссию и Казахстан.

"У нас есть поручение губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева о формировании программы по строительству и обновлению детских, игровых, спортивных дворовых площадок. Начинаем пока с Самары, ведем эту работу в соответствии с новым генпланом города, который также сейчас формируется. Подбираем участки, планируем построить дворовые детские площадки, квартальные и районные, а также игровые зоны и спортивные зоны на несколько домов. Смотрим предприятия, которые производят такую продукцию, в том числе в нашем регионе. У них появилась возможность принять участие в реализации этой масштабной программы в Самарской области", — отметил Виталий Шабалатов.

Особое внимание председатель областного правительства уделил строительству четырех социальных объектов — двух школ и двух детских садов в Автозаводском районе, которые возводятся вблизи новых жилых микрорайонов.

Детский сад "Калина" строится на ул. Ботанической, неподалеку от одноименного нового жилого комплекса. Он рассчитан на 350 мест и существенно снизит нагрузку на действующее учреждение.

В настоящее время здесь выполнены возведение и устройство перекрытия первого этажа здания. Строительство ведется на средства областного бюджета. Ввести объект в эксплуатацию планируется в текущем году.

Детский сад на 150 мест в районе ул. 40 лет Победы строится в рамках нацпроекта "Семья". Здесь выполняются планировка территории, монтаж временного ограждения стройплощадки, геодезическая разбивка котлована, устройство основания из щебня и дорожных плит под монтаж подкрановых путей, монтаж подкрановых путей, устройство временных дорог из плит, разработка котлована, уплотнение основания, устройство бетонной подготовки, устройство наплавляемой гидроизоляции по бетонной подготовке, устройство монолитного ростверка, идет монтаж цокольных панелей и плит перекрытия, бетонирование монолитного пояса, устройство наплавляемой гидроизоляции монолитного ростверка и монолитного пояса. Работы планово сдаются строительному контролю. Ввод объекта намечен на будущий год.

На местах обсудили с подрядчиками вопросы финансирования и выполнения графика работ на объектах.