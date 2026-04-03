Облсуд вынес решение по делу экс-главы "Самарской Луки" Александра Губернаторова

Самарский областной суд оставил в силе приговор теперь уже бывшему директору "Самарской Луки" Александру Губернаторову. Информацию подтвердили в областном суде.

Оправдательный приговор Губернаторову обжаловала прокуратура.

Напомним, главу нацпарка обвиняли в том, что якобы с 2012 по 2018 г. он похищал деньги коммерческих организаций, предназначенные для благотворительной помощи учреждению. По данным следствия, Губернаторов мог похитить около 10 млн рублей.

Кроме того, следствие считало, что по указанию Губернаторова работники нацпарка в рабочее время на служебном транспорте и спецтехнике обустраивали личные земельные участки руководителя и расположенные на них объекты. Причиненный учреждению ущерб превысил 180 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждали по статьям "Мошенничество" и "Злоупотребление должностными полномочиями".

По окончании следствия в ноябре 2020 г. дело Губернаторова поступило в Центральный районный суд Тольятти, и тот 31 мая 2022 г. приговорил его к пяти годам заключения в колонии общего режима.

Приговор обжаловала сторона защиты. 14 апреля 2023 г. Шестой кассационный суд отменил приговор и вернул дело на рассмотрение в тот же суд первой инстанции.

Как рассказывала ранее адвокат экс-главы "Самарской Луки" Светлана Нешкова, сыграть роль могло то, что потерпевшие по эпизоду о мошенничестве (коммерческие организации) утверждают, что их Губернаторов не обманывал. Таким образом, по словам адвоката, нельзя осудить за мошенничество без потерпевших.

В результате 3 марта облсуд оставил в силе оправдательный приговор.