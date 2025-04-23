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Суды Происшествия

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор экс-директора "Самарской Луки" Губернаторова

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд продолжает рассматривать апелляционную жалобу прокуратуры на оправдательный приговор бывшего директора нацпарка "Самарская Лука" Александра Губернаторова. Информация отображена на сайте облсуда. По данным источников Волга Ньюс, некоторое время назад была назначена экспертиза, и пока ее результаты не поступили.

Напомним, обвиняли главу нацпарка в том, что якобы с 2012 по 2018 г. он похищал деньги коммерческих организаций, предназначенные для благотворительной помощи учреждению. По данным следствия, Губернаторов мог похитить около 10 млн рублей. Кроме того, следствие считало, что по указанию Губернаторова работники нацпарка в рабочее время на служебном транспорте и спецтехнике обустраивали личные земельные участки руководителя и расположенные на них объекты. Причиненный учреждению ущерб превысил 180 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждали по статьям "Мошенничество" и "Злоупотребление должностными полномочиями". По окончании следствия в ноябре 2020 г. дело Губернаторова поступило в Центральный районный суд Тольятти, который 31 мая 2022 г. приговорил его к пяти годам заключения в колонии общего режима.

Приговор обжаловала сторона защиты. 14 апреля 2023 г. Шестой кассационный суд отменил приговор и вернул дело на рассмотрение в тот же суд первой инстанции.

Как рассказывала ранее адвокат Губернаторова Светлана Нешкова, сыграть роль могло то, что потерпевшие по эпизоду о мошенничестве (коммерческие организации) утверждают, что их Губернаторов не обманывал. Таким образом, по словам адвоката, нельзя осудить за мошенничество без потерпевших.

Оправдательный приговор обжаловала прокуратура. Теперь в материалах дела снова разбирается облсуд.
 

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