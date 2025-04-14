Молодому автомобилисту из Тольятти вынесли приговор за сбитую насмерть женщину

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор 20-летнему автомобилисту за нарушение ПДД, повлекшее смерть. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Напомним, вечером 23 декабря 2023 г. молодой человек на ВАЗ-21093 ехал по Южному шоссе и на нерегулируемом пешеходном переходе при перестроении сбил 40-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась.
Суд назначил водителю два года принудительных работ в колонии-поселении.
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