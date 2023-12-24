В Тольятти под колесами легковушки погибла женщина

В субботу, 23 декабря, в Автозаводском районе Тольятти 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109, сбил пешехода, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, ДТП произошло в 20:00 на Южном шоссе, когда 40-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных травм пешеход скончалась на месте.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!