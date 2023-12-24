В Тольятти под колесами легковушки погибла женщина

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В субботу, 23 декабря, в Автозаводском районе Тольятти 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109, сбил пешехода, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.