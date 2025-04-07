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Суд в Самаре рассмотрит дело о массовом мошенничестве с установкой окон

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Ленинского района Самары начинает рассматривать уголовное дело Натальи Дерюгиной. Ранее тот же суд уже вынес в отношении женщины приговор за мошенничество с установкой окон.

Как объясняют потерпевшие, женщина несколько лет говорила, что она представитель различных компаний по производству окон. Как указано в прошлом приговоре суда, она также оставляла предложения об установке окон и остеклении балконов на сайте "Самара окна РФ". Люди находили объявление и звонили. Дерюгина заключала договоры в Самаре на ул. Галактионовской, 157. По договорам брала деньги - у кого 140 тыс., у кого 250 тыс. руб., но работы выполнять не собиралась. Для имитации "бурной деятельности" женщина сначала присылала замерщика, который ничего не подозревал. У кого-то из клиентов Дерюгина позже брала дополнительные деньги. Но окна она не устанавливала.

Сама женщина вины не признала и утверждала, что между ней и потерпевшими просто возникли гражданско-правовые отношения, а она не собиралась никого обманывать. Да вообще работы сорвал якобы поставщик окон - завод "Фаворит".

"В декабре 2022 года был заключен договор с Ряховской, с которой было согласовано, что выполнят сварочные работы и полностью укомплектуют заказ. Сварочные работы были выполнены, заказ передан на производство. В связи с новогодними праздниками завод не работал. Ряховская пришла в офис и потребовала вернуть денежные средства, в связи с чем ей было написано гарантийное письмо. Она не отказывается от возврата денежных средств потерпевшим", - указано в материалах суда со ссылкой на показания Дерюгиной.

Впрочем, Ряховская и другие потерпевшие объяснили, что Дерюгина до суда деньги отказывалась возвращать и говорила, что средств нет. А в Интернете сохранились отрывы о женщине и более резкие: мол, сначала обещала, что установят окна "через неделю", потом - "еще через неделю", и так долгий период. А на претензии отвечала, что деньги не вернет, поскольку их нет. Хотя в соцсетях, мол, показывала далеко не бедный образ жизни. В итоге судья Ольга Гороховик приговорила "бизнес-леди" к 480 часам обязательных работ со штрафом в 400 тыс. рублей. Также уплаченные клиентами деньги, согласно решению суда, надлежит взыскать в их пользу.

Новое уголовное дело о мошенничестве в отношении той же "установщицы окон" стал рассматривать судья Иван Бедняков. Следующее заседание должно пройти 8 апреля.

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