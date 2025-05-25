Игорь Осинькин: "В этом году я был не тренером, а реабилитологом и психотерапевтом"

После ничьей с "Факелом" (1:1) главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги встречи, оценил сезон в исполнении самарской команды и высказался о своем будущем.

"Команды, даже лидеры чемпионата, такие как "Краснодар", теряли здесь очки. Поэтому мы ожидали игру с большим количеством единоборств. Во втором тайме не очень правильно стали играть, но понимали какие у нас проблемы есть изнутри: дисквалификации, травмы. Бабкин не тренировался несколько дней фактически, вчера он был с температурой. С самого начала Иванисеня буквально еле доигрывал с травмой. Столько накопилось внутренних проблем, что мы не смогли освежить игру - потому, как развивался матч, как вел себя соперник. Обычно мы за счет скорости, ротации во втором тайме могли

создать гораздо больше моментов, но и, конечно, эти пенальти… Не знаю, как на них реагировать уже. Я его не видел. У нас за три игры четыре пенальти, которые ВАР смог найти.

У нас был сложнейший сезон, я оцениваю его на 5. Столько проблем было. В этом году я был не тренером, а реабилитологом и психотерапевтом. Ребятам было сложно, они смогли собраться в нужный момент и показали хорошую игру. Да были неровные отрезки в качестве игры — они не смогли испортить впечатление о сезоне. Мы приложили максимум в текущих условиях, и благодарен всем кто помог это сделать.

До 31-го числа у меня контракт. Руководство в этом плане конкретно со мной никаких разговоров не вело. О своем будущем ничего конкретного даже я не знаю. У нас тоже был важный момент внутренний: очень большая группа людей сюда приехала с чемоданами, хотя мы даже по итогам этого тура могли ехать в Сочи или Екатеринбург", — закончил тренер самарцев.