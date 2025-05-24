"Крылья Советов" завершили сезон матчем с "Факелом" вничью

В заключительном туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Воронеже встречались с "Факелом".

На 29 минуте встречи после передачи пяткой Владислава Шитова Доминик Ороз, также пяткой, переправил мяч в ворота хозяев поля — 0:1. В конце матча арбитр с помощью VAR зафиксировал игру рукой в своей штрафной площади со стороны Доминика Ороза и назначил пенальти, который на 86 минуте реализовал Владимир Ильин — 1:1.

"Крылья Советов" завершили чемпионат на 10 строчке турнирной таблицы.