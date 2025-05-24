"Крылья Советов" завершили сезон матчем с "Факелом" вничью

В заключительном туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Воронеже встречались с "Факелом".
На 29 минуте встречи после передачи пяткой Владислава Шитова Доминик Ороз, также пяткой, переправил мяч в ворота хозяев поля — 0:1. В конце матча арбитр с помощью VAR зафиксировал игру рукой в своей штрафной площади со стороны Доминика Ороза и назначил пенальти, который на 86 минуте реализовал Владимир Ильин — 1:1.
"Крылья Советов" завершили чемпионат на 10 строчке турнирной таблицы.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.