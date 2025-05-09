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Суды Происшествия

В Самаре мигранта лишили вида на жительство из-за отсутствия доходов

САМАРА. 9 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре полиция лишила гражданина Таджикистана К. вида на жительство из-за того, что он не мог финансово содержать себя и членов семьи в России.

Как сообщает областной суд, вид на жительство был выдан в 2021 г. ГУ МВД России по Самарской области. В 2024 г. решением полицейского Главка документ был аннулирован со ссылкой на то, что им не представлены доказательства возможности содержать себя и членов семьи в России в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства.

К. попытался оспорить это решение в Октябрьском районном суде. Ему было отказано "с учетом непоследовательной позиции административного истца относительно источника и размера дохода, отсутствия у него: официального места работы, объектов недвижимости в Российской Федерации, сведений об уплате налогов, доказательств ежемесячного предоставления алиментов на содержание ребенка в размере, установленном законодательством Российской Федерации".

Судебная коллегия по административным делам Самарского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции. В облсуде также указали, что решение об аннулировании вида на жительство не нарушает право К. на проживание в России, "поскольку не лишает его права пребывания на территории Российской Федерации на других законных основаниях, не исключает возможности осуществления в России трудовой и иной законной деятельности, не влечет нарушение его права на уважение семейной жизни".

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