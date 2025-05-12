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Суды Происшествия

В Кошкинском районе избившего сожительницу мужчину приговорили к исправительным работам

КОШКИ. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В сентябре 2024 г. в полицию Кошкинского района обратилась 32-летняя местная жительница. Она рассказала, что ее избил 42-летний сожитель, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Женщина пояснила, что сожитель был пьян и, повздорив с ней, ударил ногой в поясницу. Она упала, но мужчина не остановился и еще несколько раз ударил в плечи и в голову.

Полицейские обнаружили злоумышленника на месте происшествия. После распития спиртных напитков тот находился дома в соседней комнате. На допросе он отказался от показаний, однако вину признал.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью на следующий день, но по заключению медэкспертизы выяснилось, что вред здоровью не причинен.

Тем не менее, уголовное дело возбудили, а позже направили в суд.

"Кошкинский районный суд признал достаточными доказательства, собранными полицейскими, и назначил фигуранту наказание в виде 160 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу", — отмечается в сообщении.

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