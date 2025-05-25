Архитектор из Самары Денис Баранов стал победителем конкурса "Идеи, преображающие города"

В Москве состоялся финал VIII Всероссийского конкурса молодых архитекторов и урбанистов "Идеи, преображающие города". Конкурс направлен на вовлечение молодых граждан в развитие своих городов и поселений.

Первое место занял молодой архитектор из Самары — Денис Баранов, студент 4 курса архитектурно-строительного университета.

Приз на очном этапе конкурса — стажировки в архитектурные бюро "Берсо" и Asadov. Первое благоустраивает общественные территории в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Международное бюро Asadovр разрабатывает проекты, различные по сложности и функциональному назначению — градостроительные комплексы, общественные, культурные и спортивные сооружения, многоэтажную и загородную жилую застройку, интерьеры и благоустройство.