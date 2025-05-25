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Футбол Спорт

Заур Тедеев: "Ребята хорошо готовились и хотели победить, но "Локомотив" воспользовался лучше своими шансами"

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После поражения в заключительном матче от "Локомотива" (1:4) главный тренер "Акрона" Заур
Тедеев коротко прокомментировал итог встречи:

"Мы заслуженно проиграли. Это один из немногих матчей, когда соперник возможно не оставил
нам шансов после второго мяча. Если в первом тайме мы должны были забивать первыми, была
достаточно простая ситуация, но Алекса не попал по воротам, и уже через некоторое время мы
пропустили, так бывает.

Ребята хорошо готовились и хотели победить, но "Локомотив" воспользовался лучше своими шансами. Во втором тайме мы пытались переломить ход игры, снова натыкались на встречные атаки. Мы тоже атаковали, но "супер-эпизодов" у нас было не так много. Мы могли и должны были быть лучше, особенно при игре в обороне. Такой день настал, когда мы поплатились за ошибки.

В данной ситуации вся ответственность на мне. Нужно просто взять и понять причину поражения".

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