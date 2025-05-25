Заур Тедеев: "Ребята хорошо готовились и хотели победить, но "Локомотив" воспользовался лучше своими шансами"

После поражения в заключительном матче от "Локомотива" (1:4) главный тренер "Акрона" Заур
Тедеев коротко прокомментировал итог встречи:
"Мы заслуженно проиграли. Это один из немногих матчей, когда соперник возможно не оставил
нам шансов после второго мяча. Если в первом тайме мы должны были забивать первыми, была
достаточно простая ситуация, но Алекса не попал по воротам, и уже через некоторое время мы
пропустили, так бывает.
Ребята хорошо готовились и хотели победить, но "Локомотив" воспользовался лучше своими шансами. Во втором тайме мы пытались переломить ход игры, снова натыкались на встречные атаки. Мы тоже атаковали, но "супер-эпизодов" у нас было не так много. Мы могли и должны были быть лучше, особенно при игре в обороне. Такой день настал, когда мы поплатились за ошибки.
В данной ситуации вся ответственность на мне. Нужно просто взять и понять причину поражения".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.