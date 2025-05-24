"Акрон" проиграл в заключительном домашнем матче московскому "Локомотиву" — 1:4

В субботу, 24 мая, в Самаре в 30-м туре чемпионата России "Акрон" уступил московскому "Локомотиву" — 1:4.
Гости открыли счет на 24 минуте — Васютин прихватил игрока гостей, и после просмотра ВАР был назначен пенальти. К мячу подошел Батраков и ударом в правый нижний угол вывел свою команду вперед — 1:0.
После перерыва "железнодорожники" увеличили преимущество, отличился Дмитрий Воробьев. На 61 минуте гости сделали счет разгромным, свое имя в протокол записал Сергей Пиняев — 0:3.
Тольяттинцы отыграли один мяч на 86 минуте, после подачи с углового забил Жилсон Беншимол — 1:3.
Точку же поставили гости, в свои ворота мяч срезал вышедший на замену Арсений Дмитриев — 1:4.
После поражения тольяттинцы завершили сезон на девятом месте, набрав 35 очков.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.