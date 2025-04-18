Подозреваемому в убийстве 17-летней Анастасии в Самаре запросили почти 20 лет колонии

В пятницу, 18 апреля, в Самарском областном суде прокуратура запросила наказание для Яна Ледовского. Его обвиняют в жестоком убийстве 17-летней Насти.

Напомним, трагедия произошла 25 мая 2024 года. По предварительным данным, 19-летний Ян познакомился с 17-летней Настей по переписке в Интернете, а затем пригласил на встречу к дому брата в Самаре. Чуть позже они поднялись в квартиру, там же позже Ян набросился на Настю с ножом. Девушка получила более 80 ударов лезвием. Во время следствия у правоохранителей возникло предположение, что молодой человек имеет нарушения психики. Его отправили на освидетельствование, но выяснилось, что парень вполне сознавал свои действия.

18 марта в суде выступал двоюродный брат Ледовского по имени Владислав. В ночь убийства Владислав был вместе с Яном в квартире. И хотя изначально, в период следствия, Владислав пояснял, что видел, как брат убивает девушку, но в судебном заседании он резко изменил свои показания на брата и начал говорить, что всего не видел.

Гособвинитель зачитала суду показания Владислава, данные на следствии. Из них следует, что в ту жуткую ночь Владислав проснулся от женского крика. Прямо перед ним Ледовский ножом бил девушку.

"Он нанес ударов 20-30 за секунд 40", - утверждал Владислав. Девушка просила Яна прекратить и звала на помощь, но Ян только продолжал бить ее ножом. Он не остановился и тогда, когда несчастная замолчала. После этого никто из парней не стал вызывать "скорую".

"Я лежал тихо, чтобы Ян не стал бить ножом меня", - объяснял Владислав следствию тот факт, что не помог жертве.

Он же на следствии определенным образом характеризовал Яна. Якобы, если тот зол - то "как ураган". Однажды расстался с девушкой, напился и разбил люстру. А после убийства сказал Владиславу, мол, накипело то, что не складываются отношения с девушками.

В итоге гособвинение запросило Ледовскому 19 лет и 11 месяцев лишения свободы.