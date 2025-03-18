"Бил ножом, а она кричала": брат обвиняемого в убийстве 17-летней девочки в Самаре дал показания

Во вторник, 18 марта, в Самарском облсуде допросили одного из ключевых свидетелей громкого убийства 17-летней Анастасии. Брат обвиняемого в убийстве Яна Ледовского дал новые, довольно странные, показания.

Напомним, трагедия произошла 25 мая 2024 года. По предварительным данным, 19-летний Ян познакомился с 17-летней Настей по переписке в интернете, а затем пригласил на встречу к дому брата в Самаре. Чуть позже они поднялись в квартиру, и Ян набросился на Настю с ножом. Девушка получила более 80 ударов лезвием.

Во время следствия у правоохранителей возникло предположение, что молодой человек имеет нарушения психики. Его отправили на освидетельствование, но выяснилось, что парень вполне сознавал свои действия.

18 марта в суде выступил двоюродный брат Ледовского по имени Владислав. Владислав был вместе с Яном в квартире в ночь убийства. Правда, в судебном заседании он резко поменял свои показания, которые дал в период следствия на брата.

"24 мая 2024 года в четыре часа дня Ян приехал ко мне. Мы с ним сходили в магазин купить выпить и пришли ко мне. Готовились к экзаменам по ПДД. И потом решили выпить. Ещё я готовился к сессии, не спал второй день. Чувствовал себя уставшим и лег спать пораньше, поскольку надо было вставать в колледж. Ян перед моим сном сказал, что хочет встретиться со своей знакомой Анастасией", — рассказал краткими, и, как могло бы показаться, возможно заученными фразами в суде Владислав.

Брат подозреваемого, которому на момент убийства было 17 лет (на сегодняшний день он уже совершеннолетний) заявил, что жил в той злополучной квартире с мамой и папой. Но накануне трагедии родители уехали.

"Около четырех бутылок пива было. Лег спать, когда темнело. Брат говорил про Анастасию, что у них схожие взгляды и интересы. Оба любили одно время года, слушали одних исполнителей. Они общались недели две до этого посредством SМS", — уточнил Владислав.

Он заявил также, что дружит с братом с детства, встречались, мол, у бабушки по выходным.

"Можно было положиться на него всегда, если у кого-то беда происходила, он всегда мог помочь, как финансово, так и поддержать. Видел до этого брата в состоянии алкогольного опьянения. Спокойный. У него есть несколько подруг. Но интроверт скорее. Он имел общение с девушками и дарил им подарки", — заявил в суде брат обвиняемого.

Интересно, что Владислав в суде утверждал, что спал, не видел и не слышал, когда зашла Анастасия. Также он добавил, что у Яна были проблемы с отцом.

"Отец Яна Ледовского постоянно выпивал алкоголь и устраивал конфликты в квартире у Яна. Я был у них в гостях, мне было неприятно. Иной раз я ему предлагал ко мне домой идти, потому что у него дома было неприятно. Насколько знаю, он из-за отца даже менял фамилию и имя", — ответил на один из вопросов Владислав.

После этого он рассказал об убийстве без видимых эмоций и просто:

"Меня разбудил Ян и сказал, что убил Анастасию. Квартира у нас однокомнатная. В ней есть гостиная, душевая и кухня. Ян убил ее в коридоре у входа в комнату. Я спал в комнате, но не слышал криков и конфликта. Ледовский имел всегда при себе нож. Насколько знаю, отец занимался боевыми искусствами, связанными с ножом. И в подсознании маленького Ледовского — мужчина имеет при себе нож.

Это был чёрный нож-бабочка. С кнопки раскладывается. Сантиметров девять лезвие. Нож обычно лежал у него в рюкзаке. Увидел я в тот день нож на шкафу в гостиной. Это уже было после всех событий. И потом я просто лежал на диване, мне не хотелось больше разговаривать", — утверждал Владислав.

Свидетель заявил, мол, Ян сказал, что совершил преступление, потому что "накипело".

"Я не хотел выяснять, не хотел его тормошить. Единственное, что я знаю, что прошло мало времени пока Настя была в квартире. Меньше получаса. После того как разбудил меня, Ян вышел на балкон. И позвонил бабушке. Бабушка сказала, что нужно вызывать полицию. Я был в состоянии легкого алкогольного опьянения. До этого я долго не спал, поэтому я выпил и уснул крепко", - утверждал Владислав.

С его же слов, он дальше просто часа два лежал с закрытыми глазами, потому что был в шоке. А потом приехала бабушка и вызвала полицию. Но тут в суде вскрылось, что на следствии Владислав давал совсем другие показания.

В зале суда Владислав заявил, что сменил показания, потому что якобы его били в полиции. Рассказывал про это Владислав односложно, а потом и вовсе заявил, что сначала его в полиции били и заставляли говорить, что он видел как Ян убивал. А потом, как заявил Владислав, сотрудники же полиции повезли его на медосвидетельствование, чтоб зафиксировать травмы, которые ему тут, в отделе полиции, нанесли.

Дальше у гособвинителя Анастасии Когановой возникли вопросы. Например, если дальше Владислава допрашивали в Следственном комитете при маме — зачем он пересказывал сам при маме те показания, которые подписал в полиции, да ещё и с поразительной точностью? Да и почему не пожаловался сразу на побои, а терпел до суда?

"В правоохранительные органы с заявлением не обращались, потому что не хотелось второе дело. По поводу побоев", — заявил Владислав.

Дальше Владиславу задавал вопросы адвокат, представитель потерпевшей стороны Александр Паулов.

Например, с помощью вопросов, Паулов выяснил, что в квартире была еще и водка. Со слов Владислава, Ледовский водку не пил, но "это не точно".

"Известно ли вам, что бабушка не вызывала полицию согласно материалам дела?", — уточнил также Александр Паулов.

Владислав на это ответить внятно не смог. Как и не смог объяснить, почему Ян после убийства включал музыку, а сам Владислав играл в телефон.

В итоге гособвинитель зачитала суду показания Владислава, данные на следствии.

Из них следует, что Владислав проснулся в ту жуткую ночь от женского крика. Прямо перед ним Ледовский ножом бил девушку. "Он нанес ударов 20-30 за секунд 40", — утверждал Владислав. Девушка просила Яна прекратить и звала на помощь, но Ян только продолжал бить ее ножом. Он не остановился и когда несчастная замолчала. После этого никто из парней не стал вызывать скорую.

"Я лежал тихо, чтоб Ян не стал бить ножом меня", — объяснял Владислав следствию тот факт, что не помог несчастной.

Он же на следствии совсем иначе характеризовал Яна. Мол, если злой, то "как ураган". Однажды расстался с девушкой, напился и разбил люстру. А после убийства сказал Владиславу, что накипело то, что девушки его бросают.

При этом свидетель не смог пояснить, не боится ли он сам ответственности за укрывательство преступления и как он мог не слышать убийства (как утверждает теперь в суде), если убитая лежала в метре от того места на диване, где была голова спящего Владислава. Пока судебное следствие продолжается.