В Самаре будут судить Яна Ледовского, обвиняемого в жестоком убийстве 17-летней девушки

В Самарский областной суд отправили уголовное дело 19-летнего Яна Ледовского, которого обвиняют в чрезвычайно жестоком убийстве 17-летней Насти в Самаре.
Напомним, трагедия произошла 25 мая 2024 года. По предварительным данным, Ян познакомился с Настей по переписке в Интернете, а затем пригласил на встречу к дому брата в Самаре. Чуть позже они поднялись в квартиру, и Ян набросился на Настю с ножом. Девушка получила более 80 ударов лезвием.
Во время следствия у правоохранителей возникло предположение, что молодой человек имеет нарушения психики. Его отправили на освидетельствование, но выяснилось, что парень вполне сознавал свои действия.
Последние комментарии
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.