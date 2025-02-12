В Самаре будут судить Яна Ледовского, обвиняемого в жестоком убийстве 17-летней девушки

В Самарский областной суд отправили уголовное дело 19-летнего Яна Ледовского, которого обвиняют в чрезвычайно жестоком убийстве 17-летней Насти в Самаре.

Напомним, трагедия произошла 25 мая 2024 года. По предварительным данным, Ян познакомился с Настей по переписке в Интернете, а затем пригласил на встречу к дому брата в Самаре. Чуть позже они поднялись в квартиру, и Ян набросился на Настю с ножом. Девушка получила более 80 ударов лезвием.

Во время следствия у правоохранителей возникло предположение, что молодой человек имеет нарушения психики. Его отправили на освидетельствование, но выяснилось, что парень вполне сознавал свои действия.