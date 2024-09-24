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Преступления Происшествия

Обвиняемый в убийстве 17-летней Насти Ян Ледовский может быть признан невменяемым

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Решение о степени вменяемости Яна Ледовского, которого обвиняют в жутком убийстве 17-летней Насти в Самаре, может быть принято в начале октября. Об этом сообщили источники Волга Ньюс.

По данным источников, у правоохранителей есть некоторые основания полагать, что Ян мог иметь нарушения психики. Их степень, предположительно, могут установить в стационаре в Саратове, куда и отправили Ледовского. Предполагается, что уже до 5 октября может быть готов результат исследования. Также есть версия, что Ян может заключить соглашение со следствием и отправиться на СВО.

Напомним, трагедия произошла 25 мая 2024 года. По предварительным данным, Ян познакомился с Настей по переписке в Интернете, а затем пригласил на встречу к дому брата в Самаре. Чуть позже они поднялись в квартиру, и Ян набросился на Настю с ножом.

"Настя всегда была очень отзывчивой девочкой. Почему она согласилась на встречу с Яном - загадка. Настя была очень доброй и, если ее просили помочь, всегда старалась сделать все возможное. Кроме того, Настя как будто считала мир вокруг добрым и не думала, что с ней может произойти что-то плохое", - говорят близкие.

Настя хотела стать следователем и помогать делать мир лучше. А еще девушка хорошо рисовала и увлекалась рисунками в стиле "аниме". Родственники не исключают, что на почве интереса к аниме у девушки и мог завязаться диалог с Яном. При этом пока никто не понимает, за что девочку с хорошими характеристиками мог убить Ян. Появилась даже версия, что он мог состоять в каких-то группах с "заданиями" или пытаться вступить в какое-то экстремистское сообщество, для нахождения в котором нужно совершить преступление.

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