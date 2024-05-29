"Хотела стать следователем": в Самаре хоронят жестоко убитую 17-летнюю Настю

В среду, 29 мая, в Самаре проходят похороны 17-летней девушки Насти, которую, по версии следствия, убил 80 ударами ножа 19-летний Ян Ледовский. Мы поговорили с близкими погибшей.

Напомним, трагедия произошла 25 мая. По предварительным данным, Ян познакомился с Настей по переписке в Интернете, а затем пригласил на встречу к дому брата в Самаре. Чуть позже они поднялись в квартиру, и Ян набросился на Настю с ножом.

"Настя всегда была очень отзывчивой девочкой. Почему она согласилась на встречу с Яном - загадка. Настя была очень доброй и, если ее просили помочь, всегда старалась сделать все возможное. Кроме того, Настя как будто считала мир вокруг добрым и не думала, что с ней может произойти что-то плохое", - говорят близкие.

Настя хотела стать следователем и помогать делать мир лучше. А еще девушка хорошо рисовала и увлекалась рисунками в стиле "аниме". Родственники не исключают, что на почве интереса к аниме у девушки и мог завязаться диалог с Яном. При этом пока никто не понимает, за что девочку с хорошими характеристиками мог убить Ян. Появилась даже версия, что он мог состоять в каких-то группах с "заданиями" или пытаться вступить в какое-то экстремистское сообщество, для нахождения в котором нужно совершить преступление.

Пока расследование продолжается. Редакция выражает соболезнования родным и близким Насти.