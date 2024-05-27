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Преступления Происшествия

"Готов отдать почку": обвиняемого в убийстве 17-летней девушки в Самаре арестовали

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 27 мая, суд Промышленного района Самары рассмотрел ходатайство следствия об аресте 19-летнего Яна Ледовского. Его обвиняют в жестоком убийстве 17-летней Насти.

Фото: Ксения Штефан

Напомним, ЧП произошло в ночь на 25 мая. Девушка познакомилась и некоторое время переписывалась с Яном в соцсетях. Затем решилась на встречу с ним. Но написала подруге, что, если не вернется до определенного времени — значит, ее убили. Когда девушка пропала, подруга забила тревогу. Выяснилось, что Ян позвал Настю встретиться у дома его брата. Пока официально не сообщалось, что именно стало причиной убийства. В неофициальных беседах правоохранители обсуждают, что, по версии Яна, девушка ему сказала что-то, что ему не понравилось. В итоге он нанес ей больше 80 ударов ножом.

В суде по избранию меры пресечения Ян сначала выглядел спокойно. Рассказывал, что закончил курсы по управлению иностранным бизнесом и учился в колледже связи в Самаре, но взял академический отпуск по состоянию здоровья. Потом учился "в колледже в Чайковском".

Адвокат Денис Маков стал просить о домашнем аресте для обвиняемого. Якобы этого будет достаточно.

С защитником не согласился следователь. По зачитанным данным обвинения, тело 17-летней Насти обнаружили 25 мая, в 2:20. А в 14:30 того же дня задержали Яна Ледовского. Он дал признательные показания. Постоянного места жительства на территории Самары Ледовский не имеет.

Сам Ян заявил в суде, что "сожалеет". "Полночи я не спал, думал об этом. Виновным себя признаю. Каюсь. Совершил очень плохой поступок, о котором я сожалею. Я готов кому-то из нуждающихся пожертвовать свою почку и сдавать регулярно кровь", — заявил Ледовский суду.

Обвиняемый также сказал, что не может находиться под стражей. "Мать не сможет без меня, и как я смогу без нее. Я даже в честь нее сделал татуировку — подсолнух", — рассказал суду Ледовский, тело и лицо которого покрыто множеством татуировок.

Ян объяснил, что якобы взял нож, которым позже убил девушку, потому что хотел "купить закуски и порезать".

В суде выступила и мать обвиняемого, Юлия Ходакормова. Несмотря на оперативные данные о том, что на Яна уже были жалобы по месту учебы, мать заявила, что "он всегда был добрым и отзывчивым". "Для меня это непонятно, я в шоке", — заявила родительница суду.

Кроме прочего, обвиняемый рассказал, что в последнее время страдал бессонницей и принимал таблетки от этой напасти. А еще рассказал, что с места преступления не убегал и скрываться не хотел.

В итоге суд арестовал его до 24 июля включительно — на время следствия.

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