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Преступления Происшествия

"Заманивал девушек по интернету": появились подробности жуткого убийства 17-летней Насти

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Источники Волга Ньюс рассказали о подозреваемом в жутком убийстве 17-летней девушки по имени Настя в Самаре. Оказалось, что молодой человек мог попасться правоохранителям еще раньше.

Напомним, страшное убийство произошло в Самаре в ночь на 25 мая. Сотрудники Следственного комитета выпустили сначала краткое информационное сообщение: 19-летнего подозреваемого задержали, уголовное дело возбудили по статье "убийство с особой жестокостью". Позже появилось и видео допроса подозреваемого: сам он говорит, что убил 17-летнюю девушку в квартире брата. Утверждает, что раскаивается и "не знает, как так получилось". На лбу у задержанного красуется татуировка в виде пентаграммы. На голове — длинные черные волосы.

Как рассказали источники Волга Ньюс, молодой человек жил в Тольятти и уже давно носил длинную прическу с окрашенными волосами. На его теле — множество татуировок.

"С 2020 по 2022 год на него были различные жалобы от его одноклассников. Его даже хотели поставить на учет в связи с подозрением на некоторые отклонения. Но мама отправила его к своим родственникам", — рассказал источник Волга Ньюс в правоохранительных органах.

В итоге с 2022 по 2024 гг. молодой человек учился в колледже в Пермском крае. Как предполагают правоохранители, около трех недель назад он познакомился с 17-летней Настей через ее подругу. Переписывался с Настей он в соцсети "ВКонтакте".

"Потом он приехал к брату в Самару, назначил девушке свидание около подъезда, где живет брат. Они встретились примерно в 20:00. Дальше заманил в квартиру и убил. На теле — около 80 ножевых ранений. Орудием убийства стал нож-бабочка. Убийство, скорее всего, планировал заранее", — рассказал источник Волга Ньюс.

Информация об убийстве поступила в полицию от подруги жертвы. Поехавшая на свидание девушка написала подружке сообщение в духе: "Если я к такому-то времени не выйду на связь, то меня убили". И оставила адрес - ул. Ново-Вокзальная, 211.

Подозреваемый. Скрин с видео

После убийства юноша позвонил своей бабушке. Она приехала на такси к месту преступления за несколько минут до полиции.

По предварительным данным правоохранителей, в МВД в Перми якобы уже упоминался некий материал, в котором фигурировал этот же молодой человек. Будто бы он заманивал к себе девушек по интернету, но к нему никто не приехал.

Сейчас расследование продолжается. По уголовному делу работают представители СУ СКР по Самарской области, оперативное сопровождение оказывают сотрудники ГУ МВД по Самарской области.

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