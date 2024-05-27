Подозреваемый в убийстве 17-летней Насти: "Не знаю, как так получилось"

В соцсетях появилось видео допроса тольяттинца, подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней девушки из Самары.

На допросе задержанный рассказал, что родился в 2004 г. и проживает в Тольятти.

"Я убил Настю в квартире брата ножом. Заранее не планировал", — говорит задержанный.

На вопрос, сколько ударов ножом он нанес, задержанный ответил: "Мне сказали, 83. Я был под состоянием аффекта".

Никаких эмоций при этом ни на его лице, ни в интонациях голоса не отразилось. Не обнаружилось их и в тот момент, когда он на камеру заявлял о своем раскаянии и признавал вину.

"Вину признаю. Раскаиваюсь. Не хотел этого делать, не планировал и не знаю, как так все получилось. Виноват", — прокомментировал он ровным обыденным тоном.

На допросе следователи уточнили, известно ли задержанному сообщество Колумбайн (международное молодежное движение (другое название "Скулшутинг") признано террористическим и запрещенным в России; деятельность организации координируется через группы в соцсетях, которые осуществляют психологическую обработку по снятию у подростков морального запрета на убийства - прим. ред.), на что тот ответил отрицательно: "Нет, не известно. Не состоял".

Напомним, ранее стали известны подробности жуткого убийства. Выяснилось, что подозреваемый заманивал девушек по интернету. Глава СУ СК Р Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования инцидента.