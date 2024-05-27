Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования жестокого убийства 17-летней Насти в Самаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования убийства несовершеннолетней девушки в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Р по Самарской области.

Напомним, жестокая расправа над 17-летней девушкой из Самары произошла в ночь на 25 мая. В СУ СК России по Самарской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 19-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью".

По версии следствия, в ночь с 24 на 25 мая 2024 года подозреваемый, находясь по месту жительства своего брата в городе Самаре, нанес не менее 60-ти ножевых ранений 17-летней девушке, от которых она скончалась на месте преступления.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Глава СК России запросил у и. о. руководителя СУ по Самарской области Колбасина А.И. доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - отмечается в сообщении.

Накануне появились подробности громкого дела. Сообщается, что подозреваемый неоднократно заманивал девушек в квартиру, предварительно знакомясь с ними в соцсетях.