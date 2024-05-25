Молодого самарца задержали за убийство 17-летней девушки с особой жестокостью

В Самаре задержали 19-летнего парня по подозрению в убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в ночь с 24 на 25 мая, молодой человек дома у брата нанес 60 ножевых ранений 17-летней девушке. Она скончалась на месте.

Парня задержали, он признал вину. Уголовное дело возбудили по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Решается вопрос о заключении его под стражу.