Рецидивист из Тольятти напал на продавщицу в магазине и отправился в колонию

В Тольятти суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в хулиганстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

4 сентября 2024 г. мужчина пытался украсть алкоголь в супермаркете в Центральном районе. Сотрудница магазина попыталась остановить его, но в ответ получила угрозы.

В итоге уже неоднократно судимого мужчину приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.