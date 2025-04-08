Рецидивист из Тольятти напал на продавщицу в магазине и отправился в колонию

В Тольятти суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в хулиганстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
4 сентября 2024 г. мужчина пытался украсть алкоголь в супермаркете в Центральном районе. Сотрудница магазина попыталась остановить его, но в ответ получила угрозы.
В итоге уже неоднократно судимого мужчину приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
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вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
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