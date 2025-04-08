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Суды Происшествия

Семейная пара продавцов из Сызрани получила сроки за бесчинства в магазине

СЫЗРАНЬ. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительница Сызрани признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что в декабре 2022 г. у осужденной в магазине, в котором она работала продавцом, произошел конфликт с двумя покупательницами, в ходе которого она распылила перцовый баллончик в сторону женщин и одной из них нанесла удары по лицу и голове.

В результате преступных действий осужденной женщинам были причинены телесные повреждения, повлекшие легкий вред для здоровья.

Приговором суда сызранке назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,6 года условно.

Ранее в апелляционном порядке был изменен приговор в отношении мужа осужденной, который также участвовал в конфликте.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Принудительные работы, назначенные по приговору первой инстанции, отменены. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком в 1 год 10 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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