Бывшего главврача тольяттинской больницы отправили в колонию за мошенничество

Центральный районный суд Тольятти вынес приговор бывшему главврачу Тольяттинской городской больницы №1 Максиму Замулину и его заместителю Симону Ананикяну. Их признали виновными в крупной растрате. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, с мая 2021 г. по декабрь 2022 г. мужчины незаконно начислили 71 сотруднику выплаты за увеличенный объем работы. Подчиненные же должны были отдавать часть полученных средств руководителям. Сумма ущерба превысила 14 млн рублей.

Суд приговорил Замулина к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении Ананикяна прекращено в связи с его смертью.