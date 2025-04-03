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Гособвинитель запросил для экс-главврача тольяттинской больницы Максима Замулина 8,5 лет заключения

ТОЛЬЯТТИ. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Недавно в Центральном районном суде Тольятти состоялись прения по уголовному делу в отношении бывшего главного врача тольяттинской ГКБ № 1 Максима Замулина и его бывшего заместителя по по клинико-экспертной работе Симона Ананикяна. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области. Мужчин обвиняют по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Растрата в крупном размере".

Напомним, уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. По версии следствия, главный врач Тольяттинской городской клинической больницы № 1 и его заместитель в течение полутора лет, с мая 2021 г., незаконно начисляли 71 сотруднику выплаты за увеличенный объем работы. Ежемесячно работники снимали с банковских карт часть полученных средств и передавали их руководителям, которые те расходовали по личному усмотрению. Сумма похищенных денежных средств превысила 14 млн рублей.

Заместитель главного врача скончался в ноябре 2022 г.

В ходе следствия наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых общей стоимостью более 400 тыс. рублей.

По окончании следствия уголовное дело было направлено в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения по существу, где было зарегистрировано в декабре 2023 года. Судебный процесс, который сейчас вышел на финальную стадию, вела судья Ирина Онучина.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Самарской области, на прошедших недавно прениях представитель государственного обвинения просил квалифицировать действия Ананикяна по ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ и в соответствии с нормами статей 254 и 24 УПК РФ прекратить уголовное дело за его смертью. А Замулина гособвинитель просил признать виновным в совершении двух таких же преступлениях и назначить ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей.

31 марта суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, дата оглашения которого будет известна позже.

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