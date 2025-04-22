Трое мигрантов пытались сбыть наркотики в Сызрани и отправились в колонию

Сызранский городской суд Самарской области вынес приговор троим иностранцам, которых признали виновными в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает транспортная прокуратура.

В марте 2024 г. мужчины договорились с неизвестным о работе курьерами-закладчиками наркотиков. Они приехали на автомобиле из Башкортостана в Самарскую область с 566 г запрещенных веществ, расфасованных в 312 свертков. Задержали подозреваемых на железнодорожном переезде в Сызрани.

Суд приговорил мигрантов к срокам от девяти лет до девяти лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.