Трое мигрантов пытались сбыть наркотики в Сызрани и отправились в колонию

Сызранский городской суд Самарской области вынес приговор троим иностранцам, которых признали виновными в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает транспортная прокуратура.
В марте 2024 г. мужчины договорились с неизвестным о работе курьерами-закладчиками наркотиков. Они приехали на автомобиле из Башкортостана в Самарскую область с 566 г запрещенных веществ, расфасованных в 312 свертков. Задержали подозреваемых на железнодорожном переезде в Сызрани.
Суд приговорил мигрантов к срокам от девяти лет до девяти лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
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