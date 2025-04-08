Осужденным за беспорядки в самарской колонии пересмотрели приговор

Самарский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке приговор, вынесенный ранее участникам массовых беспорядков в ИК-5.

Напомним, вечером 8 февраля 2019 г. в ИК-5, расположенной в пос. Кряж, осужденные сломали металлические ограждения своего участка, проникли в барак одного из отрядов и напали на 19 осужденных отряда. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Также заключенные подожгли и уничтожили имущество колонии на 398 тыс. рублей. Беспорядки остановили сотрудники исправительного учреждения в течение 30 минут.

Изначально в деле было 16 обвиняемых, но пока шло судебное разбирательство, один из подсудимых скончался. В итоге перед судом предстали 15: Сергей Безруков, Владимир Панченк, Владимир Савин, Шариф Таваров, Илья Трифонов, Гурген Хулордав, Руслан Боднар, Дмитрий Коченов, Виктор Краснеев, Андрей Купцов, Роман Лавров, Петр Марьенко, Егор Назаркин, Фейтулах Наметулаев, Князь Оглы.

Куйбышевский районный суд Самары приговорил 13 фигурантов дела к срокам от пяти лет и трех месяцев до 10 лет лишения свободы в колониях строгого и особого режима. Два человека получили три и три с половиной года лишения свободы, но с зачетом времени содержания под стражей их срок оказался уже отбытым.

Самарский областной суд рассмотрел апелляционное представление и изменил приговор суда первой инстанции в части применения в отношении осужденных положений ст. 72 УК РФ ("Исчисление сроков наказаний и зачет наказания"), по существу приговор остался без изменений.