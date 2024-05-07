В Самаре вынесли приговоры по делу о беспорядках в колонии

Куйбышевский районный суд Самары вынес приговор по делу о беспорядках в ИК-5. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Перед судом предстали 15 человек: Сергей Безруков, Владимир Панченк, Владимир Савин, Шариф Таваров, Илья Трифонов, Гурген Хулордав, Руслан Боднар, Дмитрий Коченов, Виктор Краснеев, Андрей Купцов, Роман Лавров, Петр Марьенко, Егор Назаркин, Фейтулах Наметулаев, Князь Оглы.

Им вменяли 2 ст. 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках"), ч. 3 ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья") и п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное организованной группой").

Напомним, вечером 8 февраля 2019 г. в ИК-5, расположенной в пос. Кряж, осужденные сломали металлические ограждения своего участка, проникли в барак одного из отрядов и напали на 19 осужденных отряда. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Также заключенные подожгли и уничтожили имущество колонии на 398 тыс. рублей. Беспорядки остановили сотрудники исправительного учреждения в течение 30 минут.

Изначально в деле было 16 обвиняемых, но пока шло судебное разбирательство, один из подсудимых скончался.

Суд приговорил 13 фигурантов дела к срокам от пяти лет и трех месяцев до 10 лет лишения свободы в колониях строгого и особого режима. Два человека получили три и три с половиной года лишения свободы, но с зачета времени содержания под стражей их срок оказался уже отбытым.

Ущерб, нанесенный исправительному учреждению, возместили на стадии судебного следствия.

Приговор еще не вступил в законную силу, и у сторон есть право обжаловать его.