Жительница Сызрани задушила сожителя из-за оскорбления

Сызранский районный суд вынес приговор местной жительнице, которую признали виновной в убийстве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В сентябре 2024 г. женщина выпивала с сожителем и в ответ на оскорбление накинула полотенце ему на шею, а затем задушила.
Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.
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