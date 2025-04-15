Жительница Сызрани задушила сожителя из-за оскорбления

Сызранский районный суд вынес приговор местной жительнице, которую признали виновной в убийстве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В сентябре 2024 г. женщина выпивала с сожителем и в ответ на оскорбление накинула полотенце ему на шею, а затем задушила.

Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.