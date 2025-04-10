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Суды Происшествия

В Самаре требуют миллион за смерть пациента после вмешательства медиков

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Волжского района Самарской области начинает рассматривать иск к клинике из-за смерти пациента. Иск подали дочь и внук Валерия О. Они утверждают (исковое заявление предоставлено в распоряжение редакции), что между мужчиной и медицинским центром был заключен договор по снятию алкогольной интоксикации.

"После окончания внутривенной капельницы, фельдшер повторно измерила давление пациенту, приводит данные о его стабилизации на "рабочее 130 на 80", пульс прежний, "пациенту после капельницы стало легче, он успокоился, тревожность прошла". Также фельдшер указывает, что до капельницы был подписан договор "с нашим медицинским центром", согласие на оказание медицинских услуг. Позднее фельдшер дополнительно вспомнила, что при осмотре пациента "на голове гематом, ссадин не обнаружила, телесных повреждений на нем не имелось, кожные покровы обычные. По поведению он был спокоен". Также фельдшер указывает, что пациент "сам он пояснил, что употребляет алкоголь запойными формами около 40 лет. Одновременно с осмотром пациента она вносила вышеуказанные данные в карточку", — указывают в иске родственники.

Правда, говорят, потом фельдшер изменила показания и указала, что заключить договор до процедуры не представлялось возможным из-за состояния Валерия. А в графе "подпись пациента" Валерий попросил за него расписаться, так как у него тряслись руки.

Родственники указывают, что Росздравнадзор Ульяновской области (где зарегистрирована клиника) выявил нарушения. Например, якобы пациенту не предоставлена в полной и доступной форме информация о методах оказания медпомощи и рисках. А у фельдшера и вовсе отсутствует необходимый сертификат. Также в представленной родственниками экспертизе указано, что имели место дефекты оказания медуслуг. Умер пожилой пациент на дому в день обращения в клинику. Родные умершего просят взыскать с клиники 1 млн рублей. Судебный процесс стартует на этой неделе.

Это не первый случай гибели пациентов после медпроцедур. Сейчас следователи разбираются в деталях смерти двух мужчин после общения с медиком другой клиники.

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