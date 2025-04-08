Росздравнадзор прокомментировал историю с гибелью двух пациентов в Самаре

Представители территориального управления Росздравнадзора по Самарской области ответили на запрос Волга Ньюс о смерти двух пациентов клиники "Наука". Разбирательство уже стоит на контроле главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Напомним, в соцсетях сообщали о фактах смерти людей, проходивших лечение в одной из частных клиник Самары. В публикации отмечается, что медицинские манипуляции осуществлял доктор, не имеющий на это соответствующей лицензии.

СК начал проверку.

"Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ по Самарской области А.В.Воеводину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - сообщили в СК РФ.

До того в соцсетях сообщали, будто бы "гибнут люди, которых без необходимой на то лицензии оперирует трудолюбивый доктор из Таджикистана". После публикаций начали проверки прокуратура и Следственный комитет. Росздравнадзор представил свой ответ по этой ситуации.

"Запрашиваемая информация содержит сведения, составляющие врачебную и иную, охраняемую законом тайну. Кроме того, на ряд вопросов, указанных в запросе, возможно ответить только в ходе или по итогу проведения оперативных мероприятий, полномочиями на которые территориальный орган не располагает", - заявили в региональном управлении Росздравнадзора, так и не подтвердив были ли сами факты смертей пациентов.

Впрочем, в ведомстве все же разъяснили ситуацию с лицензиями.

"Лицензия на право осуществления медицинской деятельности в РФ может быть выдана только юридическим лицам и лицам "без образования юридического лица" - индивидуальным предпринимателям. Образование медицинского работника соответствует уровню профессиональной подготовки, необходимой для оказания медицинской помощи по профилю "урология", - уточнили представители Росздравнадзора.

В ведомстве также сообщили, что "врач проводил оперативное лечение". Кроме того, уточняется, что "анализ, представленной ООО Клиника "Наука" информации, запрошенной для оценки достоверности сведений о причинении вреда, не позволяет сделать вывод о фактах несоблюдения обязательных требований законодательства в сфере здравоохранения".