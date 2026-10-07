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Происшествия

Минобороны РФ: над Самарской областью ночью сбиты БПЛА

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Минобороны РФ сообщили 7 октября, что дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотники над территорией Самарской области.

"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 311 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей", — говорится в сообщении ведомства.

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