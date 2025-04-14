В борьбе за земли парка 60-летия Советской власти может появиться новое уголовное дело

Затянувшееся судебное разбирательство по возвращению из частной собственности территории самарского парка им. 60-летия Советской власти, может привести к возбуждению уголовного дела. Основанием могут стать документы, которые предъявляют предприниматели, вероятно, с целью отложить начало рассмотрения дела.
Напомним, первый заместитель прокурора Самарской области подал иск в Кировский районный суд к ООО "Лагуна" и Любови Ферапонтовой в мае 2024 года. Интересы государства в суде отстаивают представители надзорного органа Николай Маврин и Оксана Тукмакова.
Главной целью спора стало возвращение всего парка им. 60-летия Советской власти в муниципальную собственность в соответствии с распорядительными документами советского периода. Через цепочку сделок, о которых Волга Ньюс писал ранее, несколько участков в границах парка оказалось в частных руках.
С началом судебного разбирательства Любовь Ферапонтова инициировала передачу дела в арбитражный суд. Прокуратура выступила категорически против этого, так как дело не связано с бизнесом, а касается общедоступной территории — парка и исковые требования направлены на защиту интересов государства и прав граждан.
Районный суд отказал в передаче дела в арбитраж. Предприниматель прошла все инстанции, оспаривая это решение. Впрочем, и апелляция, и кассация не поддержали Ферапонтову.
Процесс обжалования оттянул рассмотрение дела в Кировском районном суде почти на год. Но теперь по такой же схеме начал действовать еще один ответчик — ООО "Лагуна". 10 апреля районный суд отказал компании в передаче дела на рассмотрение арбитражного суда. Вероятно, "Лагуна" будет обжаловать решение в вышестоящих инстанциях, что тоже займет немало времени.
Прокуратура усматривает в действиях компании злоупотребление правом. Подача однотипных ходатайств говорит о согласованности действий ответчиков, направленных на затягивание разбирательства по основному вопросу — об истребовании земельных участков из незаконного владения.
Спустя почти год с подачи жалобы Людмила Ферапонтова только сейчас предоставила суду документы о сдаче в аренду спорных земельных участков за ТЦ "Рента" и неких помещений. Изучив материалы налоговой службы по факту ведения бизнеса, прокуратура усомнилась в достоверности представленных документов. Для проверки сведений, указанных в договорах аренды, прокуроры инициировали соответствующие запросы в ФНС.
Противоречивые документы предпринимателя могут стать основанием для проверки по ч. 1 ст. 303 УК РФ (Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его представителем). Напомним, что одно уголовное дело, связанное с отчуждением земель в границах парка им. 60-летия Советской власти, уже расследуется по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???