В борьбе за земли парка 60-летия Советской власти может появиться новое уголовное дело

Затянувшееся судебное разбирательство по возвращению из частной собственности территории самарского парка им. 60-летия Советской власти, может привести к возбуждению уголовного дела. Основанием могут стать документы, которые предъявляют предприниматели, вероятно, с целью отложить начало рассмотрения дела.

Строительство ангара на территории парка за ТЦ "Рента" в 2019 году

Напомним, первый заместитель прокурора Самарской области подал иск в Кировский районный суд к ООО "Лагуна" и Любови Ферапонтовой в мае 2024 года. Интересы государства в суде отстаивают представители надзорного органа Николай Маврин и Оксана Тукмакова.

Главной целью спора стало возвращение всего парка им. 60-летия Советской власти в муниципальную собственность в соответствии с распорядительными документами советского периода. Через цепочку сделок, о которых Волга Ньюс писал ранее, несколько участков в границах парка оказалось в частных руках.

С началом судебного разбирательства Любовь Ферапонтова инициировала передачу дела в арбитражный суд. Прокуратура выступила категорически против этого, так как дело не связано с бизнесом, а касается общедоступной территории — парка и исковые требования направлены на защиту интересов государства и прав граждан.

Районный суд отказал в передаче дела в арбитраж. Предприниматель прошла все инстанции, оспаривая это решение. Впрочем, и апелляция, и кассация не поддержали Ферапонтову.

Процесс обжалования оттянул рассмотрение дела в Кировском районном суде почти на год. Но теперь по такой же схеме начал действовать еще один ответчик — ООО "Лагуна". 10 апреля районный суд отказал компании в передаче дела на рассмотрение арбитражного суда. Вероятно, "Лагуна" будет обжаловать решение в вышестоящих инстанциях, что тоже займет немало времени.

Прокуратура усматривает в действиях компании злоупотребление правом. Подача однотипных ходатайств говорит о согласованности действий ответчиков, направленных на затягивание разбирательства по основному вопросу — об истребовании земельных участков из незаконного владения.

Спустя почти год с подачи жалобы Людмила Ферапонтова только сейчас предоставила суду документы о сдаче в аренду спорных земельных участков за ТЦ "Рента" и неких помещений. Изучив материалы налоговой службы по факту ведения бизнеса, прокуратура усомнилась в достоверности представленных документов. Для проверки сведений, указанных в договорах аренды, прокуроры инициировали соответствующие запросы в ФНС.

Противоречивые документы предпринимателя могут стать основанием для проверки по ч. 1 ст. 303 УК РФ (Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его представителем). Напомним, что одно уголовное дело, связанное с отчуждением земель в границах парка им. 60-летия Советской власти, уже расследуется по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).