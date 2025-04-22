Ян Гущин рассказал в суде, как давал взятки главе ГУ МЧС Самарской области Бойко

Обвиняемый в коррупции один из руководителей группы компаний "Витязь" Ян Гущин в заседании суда 22 апреля дал интервью журналистам. Судя по его словам и версии следствия, в Самарской области могла работать масштабная схема передачи и получения взяток за контракты в сфере пожарной безопасности.

Гущина 22 апреля привели в зал суда Ленинского района Самары в наручниках. За несколько минут до этого его мать пыталась не пустить журналистов в дверь, отталкивала их и захлопывала ее силой. Впрочем, несмотря на протесты защитников Гущина, суд объявил, что процесс открытый и слушатели (среди которых были и друзья Гущина крепкого телосложения) могут присутствовать, а журналисты — выполнять свою работу. Тогда Ян сказал, что не хотел бы съемку для телевидения всего процесса, но готов дать интервью под видеозапись в перерыве.

Далее прокурор зачитал объемное обвинение: Гущина подозревают в целом ряде передач денег по контрактам на протяжении долгого времени. По версии следствия, Гущин и его коллеги отдавали по 15% от каждого своего контракта в сфере пожарной безопасности.

Напомним, руководители ГК "Витязь" Ян Гущин и Елена Тютюник, по версии следствия, давали взятки за покровительство теперь уже бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Тот незаконно получил от коммерсантов более 25 млн рублей. Между ГУ МЧС в лице Бойко и Союзом противопожарных региональных обществ, входящих в ГК "Витязь", заключался договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме — сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть.

Бойко и всех его предполагаемых подельников этапировали в Москву. В группу подозреваемых позже вошли экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Самарской области Алексей Мамыкин, начальник 3-го пожарно-спасательного отряда, полковник внутренней службы Дмитрий Зинин, замдиректора МБУ Самары "Ресурсный центр социальной сферы" Антон Палушкин, сотрудник ГКУ Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений" Евгений Луговой и руководитель управления гражданской защиты Самары (бывший начальник УФМС России по Самарской области) Игорь Дахно. В отношении них также возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток"). А по подозрению в даче взятки вместе с ними задержана руководитель ГК "Саммит" в Тольятти по фамилии Фроловская.

Дело Яна Гущина недавно, 2 апреля, стали рассматривать в особом порядке — без долгого исследования доказательств, поскольку он сотрудничает со следствием.

Во вторник, 22 апреля, Ян Гущин изложил для журналистов свою версию всего происходившего. Он рассказал, давать взятки "приходилось". Со слов Гущина, аппараты комплекса "Стрелец — Мониторинг" его компании размещали в пожарных частях бесплатно и бесплатно обслуживали в течение 10 лет. А в социальных объектах, вроде школ и детсадов, размещали аппаратуру другие компании. Последние (порядка 75 компаний, со слов Гущина) заключали с Гущиным договора на обслуживание (получение сигнала) — на чем Гущин и зарабатывал. А доходом делился с начальником облМЧС Олегом Бойко и другими должностными лицами. Как говорит Гущин, контракт был изначально заключен на год и иначе его контракт грозились не продлить.

"Слава богу, что все это прекратилось. Я и в телефонном разговоре сказал: сколько же можно это платить? Но если бы мы просто перестали платить — тогда бы расторгли договоры", — говорит Гущин.

Ян Гущин также добавляет, что начальники управлений МЧС периодически меняются, поэтому была надежда, что Бойко куда-то переведут.

"Мы надеялись, что все это прекратится. У нас просто не было выбора", — объясняет Гущин. При этом подсудимый сказал, что "следствие блестяще справилось со своей работой, и теперь дело за судом".