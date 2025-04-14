16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Задержанному ФСБ с "миллионами для налоговой" юристу запросили девять лет колонии Молодому автомобилисту из Тольятти вынесли приговор за сбитую насмерть женщину В борьбе за земли парка им. 60-летия Советской власти может появиться новое уголовное дело Убийцу Екатерины Карась отправили за решетку почти на 25 лет Экс-главе Волжского района вынесли приговор за смерть женщины от бродячих собак

Суды Происшествия

Задержанному ФСБ с "миллионами для налоговой" юристу запросили девять лет колонии

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В суде Железнодорожного района Самары планируют вынести решение по уголовному делу юриста Андрея Осипова и его предполагаемого подельника Сергея Пичугина. В уголовном деле идет речь о покушении на мошенничество на 12 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что юрист по фамилии Осипов представлял интересы фирмы "ТехноСтройГрупп-1". Силовики "взяли" его во время спецоперации у парковки возле ТЦ "ГудОК" в Самаре. Как сообщала тогда пресс-служба УФСБ по Самарской области, "мужчина знал о намерении собственников строительной фирмы региона сменить учредителя и директора и предложил выступить в качестве посредника при передаче денег неустановленным сотрудникам ФСБ России и ГРУ ГШ ВС России".

"ТехноСтройГрупп-1" занимается строительством промышленных и гражданских объектов, в том числе особо опасных и технически сложных. Причастность сотрудников ФСБ России и ГРУ ГШ ВС России к противоправной деятельности не подтвердилась, рассказывали в ФСБ. А Осипов подпал под обвинения в мошенничестве. Далее Осипов пошел на сотрудничество со следствием и написал явку с повинной, где указал, что в еще одном случае получил от той же фирмы 12 млн руб. для передачи в ФНС, чтоб договориться о снижении официальной суммы налогов. Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество" — наказание по ней может быть меньше, чем за посредничество во взяточничестве. Но Осипов пытается доказать, что он не мошенник, а "честный коррупционер".

"В офисе "ТСГ-1" на Московском шоссе, 43 в Самаре я получил 12 млн руб. для передачи через моих знакомых сотрудникам ФНС России. Обязуюсь дать подробные показания и активно способствовать раскрытию преступления", — пишет Осипов в явке с повинной.

По словам адвокатов, имеются и записи переговоров о том, что Осипов мог нести именно взятку, а не обманывать ради личной наживы. В такой ситуации "потерпевшие" из числа руководства "ТСГ-1" могут стать "взяткодателями" и тоже подпасть под уголовное дело.

В суде Осипов пытался доказать, что давал в ФНС взятку через знакомого Александра Василенко за снижение налогов с 83 млн до 15 млн руб., а затем и вовсе для "ликвидации недоимки" в арбитражном суде.

"Есть и определенные записи разговоров, где речь идет о 12 млн рублей. Но потерпевшие говорят, что деньги давали для того, чтоб Осипов уплатил налоги. А сам же он объясняет, что нес взятку", — рассказывал адвокат Осипова Дмитрий Курмаев.

При этом, по словам защитника, Осипов признает, что сам вносил ложные сведения в документы. А кроме того, крупную сумму налога согласовывали в высших инстанциях ФНС, но после истории с 12 млн сумма недоимки снизилась по тому сценарию, который проговаривался Осиповым. А вот сотрудники налоговой отрицают, что получали или брали взятки.

Приговор должны вынести 22 апреля. Осипову гособвинение запросило девять лет лишения свободы, а предположительно помогавшему ему директору "ТСГ1" (фирма с одноименным названием, но руководителями первой являются Никулин и Кудряшов) Сергею Пичугину пять лет колонии. Адвокаты Осипова Андрей Карномазов и Дмитрий Курмаев, а также защитник Пичугина Тимофей Михеев с обвинением не были согласны и требовали оправдания. Сейчас судья Татьяна Шестакова находится в совещательной комнате для принятия решения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4