Задержанный ФСБ с миллионами юрист настаивает в суде, что передал взятку в ФНС

В суде Железнодорожного района Самары допросили сотрудников налоговой по громкому уголовному делу о мошенничестве в 12 млн рублей. В УФНС России по Самарской области отрицают, что получали взятку за снижение налогов, и говорят, что уменьшили размер недоимки не за деньги.

Напомним, ранее сообщалось, что юрист по фамилии Осипов представлял интересы фирмы "ТехноСтройГрупп-1". Силовики "взяли" его во время спецоперации у парковки возле ТЦ "ГудОК" в Самаре. Как сообщала тогда пресс-служба УФСБ по Самарской области, "мужчина знал о намерении собственников строительной фирмы региона сменить учредителя и директора и предложил выступить в качестве посредника при передаче денег неустановленным сотрудникам ФСБ России и ГРУ ГШ ВС России".

"ТехноСтройГрупп-1" занимается строительством промышленных и гражданских объектов, в том числе особо опасных и технически сложных. Причастность сотрудников ФСБ России и ГРУ ГШ ВС России к противоправной деятельности не подтвердилась, рассказывали в ФСБ. А Осипов подпал под обвинения в мошенничестве. Далее Осипов пошел на сотрудничество со следствием и написал явку с повинной, где указал, что в еще одном случае получил от той же фирмы 12 млн руб. для передачи в ФНС, чтоб договориться о снижении официальной суммы налогов. Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество" - наказание по ней может быть меньше, чем за посредничество во взяточничестве. Но Осипов пытается доказать, что он не мошенник, а "честный коррупционер".

"В офисе "ТСГ-1" на Московском шоссе, 43 в Самаре я получил 12 млн руб. для передачи через моих знакомых сотрудникам ФНС России. Обязуюсь дать подробные показания и активно способствовать раскрытию преступления", - пишет Осипов в явке с повинной.

По словам адвокатов, имеются и записи переговоров о том, что Осипов мог нести именно взятку, а не обманывать ради личной наживы. В такой ситуации "потерпевшие" из числа руководства "ТСГ-1" могут стать "взяткодателями" и тоже подпасть под уголовное дело.

В итоге уголовное дело сейчас рассматривает суд Железнодорожного района Самары. Сам Осипов пытается доказать, что давал в ФНС взятку через знакомого Александра Василенко за снижение налогов с 83 млн до 15, а затем и вовсе для "ликвидации недоимки" в арбитражном суде.

"Есть и определенные записи разговоров, где речь идет о 12 млн рублей. Но потерпевшие говорят, что деньги давали для того, чтоб Осипов уплатил налоги. А сам же он объясняет, что нес взятку", - рассказал адвокат Осипова Дмитрий Курмаев.

При этом, по словам защитника, Осипов признает, что сам вносил ложные сведения в документы. А кроме того, крупную сумму налога согласовывали в высших инстанциях ФНС, но после истории с 12 млн сумма недоимки снизилась по тому сценарию, который проговаривался Осиповым. А вот сотрудники налоговой отрицают, что получали или брали взятки. Следующее заседание по уголовному делу назначили на 16 января.