16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Задержанный ФСБ с миллионами юрист настаивает в суде, что передал взятку в ФНС Суд должен решить вопрос о мере пресечения для полицейского, обвиняемого в насилии над дочерью Пять адвокатов депутата Майера пытаются снять аресты с "Мерседесов" и "Ауди" В Самаре на обманутого дольщика завели дело за то, что он получил компенсацию В Самаре вынесли приговор Эдуарду Шарлоту

Суды Происшествия

Задержанный ФСБ с миллионами юрист настаивает в суде, что передал взятку в ФНС

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 791
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В суде Железнодорожного района Самары допросили сотрудников налоговой по громкому уголовному делу о мошенничестве в 12 млн рублей. В УФНС России по Самарской области отрицают, что получали взятку за снижение налогов, и говорят, что уменьшили размер недоимки не за деньги.

Напомним, ранее сообщалось, что юрист по фамилии Осипов представлял интересы фирмы "ТехноСтройГрупп-1". Силовики "взяли" его во время спецоперации у парковки возле ТЦ "ГудОК" в Самаре. Как сообщала тогда пресс-служба УФСБ по Самарской области, "мужчина знал о намерении собственников строительной фирмы региона сменить учредителя и директора и предложил выступить в качестве посредника при передаче денег неустановленным сотрудникам ФСБ России и ГРУ ГШ ВС России".

"ТехноСтройГрупп-1" занимается строительством промышленных и гражданских объектов, в том числе особо опасных и технически сложных. Причастность сотрудников ФСБ России и ГРУ ГШ ВС России к противоправной деятельности не подтвердилась, рассказывали в ФСБ. А Осипов подпал под обвинения в мошенничестве. Далее Осипов пошел на сотрудничество со следствием и написал явку с повинной, где указал, что в еще одном случае получил от той же фирмы 12 млн руб. для передачи в ФНС, чтоб договориться о снижении официальной суммы налогов. Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество" - наказание по ней может быть меньше, чем за посредничество во взяточничестве. Но Осипов пытается доказать, что он не мошенник, а "честный коррупционер".

"В офисе "ТСГ-1" на Московском шоссе, 43 в Самаре я получил 12 млн руб. для передачи через моих знакомых сотрудникам ФНС России. Обязуюсь дать подробные показания и активно способствовать раскрытию преступления", - пишет Осипов в явке с повинной.

По словам адвокатов, имеются и записи переговоров о том, что Осипов мог нести именно взятку, а не обманывать ради личной наживы. В такой ситуации "потерпевшие" из числа руководства "ТСГ-1" могут стать "взяткодателями" и тоже подпасть под уголовное дело.

В итоге уголовное дело сейчас рассматривает суд Железнодорожного района Самары. Сам Осипов пытается доказать, что давал в ФНС взятку через знакомого Александра Василенко за снижение налогов с 83 млн до 15, а затем и вовсе для "ликвидации недоимки" в арбитражном суде.

"Есть и определенные записи разговоров, где речь идет о 12 млн рублей. Но потерпевшие говорят, что деньги давали для того, чтоб Осипов уплатил налоги. А сам же он объясняет, что нес взятку", - рассказал адвокат Осипова Дмитрий Курмаев.

При этом, по словам защитника, Осипов признает, что сам вносил ложные сведения в документы. А кроме того, крупную сумму налога согласовывали в высших инстанциях ФНС, но после истории с 12 млн сумма недоимки снизилась по тому сценарию, который проговаривался Осиповым. А вот сотрудники налоговой отрицают, что получали или брали взятки. Следующее заседание по уголовному делу назначили на 16 января.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2