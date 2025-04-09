Депутат из Хворостянки лишился снегохода за незаконную охоту

У жителя Хворостянского района конфисковали снегоход за незаконную охоту, сообщает прокуратура Самарской области.

Судебным следствием установлено, что 3 февраля 2024 г. мужчина был задержан при транспортировке на снегоходе незаконно добытой им особи косули. Охота при этом осуществлялась без разрешения на добычу данного зверя.

"Суд, исследовав доказательства, представленные сторонами, счел обвинение обоснованным, доводы охотника о том, что особь косули сибирской застрелена им по ошибке, и он не знал о том, что ее нельзя транспортировать, — несостоятельными", — сообщает надзорное ведомство.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил подсудимому штраф в 25 тыс. руб. в доход государства. Также по ходатайству прокурора судом конфискован снегоход в собственность государства.

По данным источников Волга Ньюс, на скамье подсудимых находился Илья Горбачев — 39-летний член собрания представителей сельского поселения Хворостянка.