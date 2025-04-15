Тольяттинец с фальшивой тугоухостью незаконно получал деньги от государства

В Тольятти суд вынес решение по уголовному делу 59-летнего безработного местного жителя, которого обвиняли в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В 2020 г. мужчина на основании фиктивных документов о наличии тугоухости III степени получил инвалидность бессрочно. В связи с этим ему назначили пенсию, и до момента возбуждения уголовного дела тольяттинец успел получить около 600 тыс. рублей.
Суд назначил ему штраф 450 тыс. рублей.
Последние комментарии
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вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
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