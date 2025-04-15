Тольяттинец с фальшивой тугоухостью незаконно получал деньги от государства

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В Тольятти суд вынес решение по уголовному делу 59-летнего безработного местного жителя, которого обвиняли в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.