В Самарской области вынесен приговор по уголовному делу о попытке хищения нефти из магистрального нефтепровода

Сызранский городской суд Самарской области вынес обвинительный приговор участникам преступной группы за попытку хищения нефти из магистрального нефтепровода (МН) Бугуруслан — Сызрань, принадлежащего АО "Транснефть — Приволга".

В августе 2022 года в Сызранском районе Самарской области сотрудниками полиции при содействии работников управления безопасности предприятия проведено задержание троих жителей Самарской области, пытавшихся организовать хищение нефти из МН Бугуруслан — Сызрань.

У задержанных изъяты инструменты и приспособления для изготовления несанкционированной врезки. При обследовании трубопровода обнаружено место, где злоумышленниками был приварен патрубок без запорной арматуры и проложен неподключенный отвод общей протяженностью 380 м, выходящий в ангар, расположенный в г. Сызрань. В этом же ангаре сотрудниками УФСБ России по Самарской области обнаружена установка горизонтально-наклонного бурения (ГНБ) используемая преступниками для прокладки отвода.

В октябре 2024 года Сызранский городской суд Самарской области признал указанных лиц виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. п. "а, б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ (самовольное подключение к магистральному трубопроводу).

В зависимости от роли и степени участия в преступлении, осужденным назначены различные сроки лишения свободы от 2 лет 5 месяцев до 4 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

31 марта 2025 года в Самарском областном суде апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам приговор Сызранского городского суда Самарской области от 22 октября 2024 г. в части назначения наказания в виде лишения свободы оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу.