Подозреваемого в убийстве Екатерины Карась просят отправить за решетку почти на 25 лет

Гособвинитель запросил в суде наказание для Амирхамзы Гиесджонзоды. Его обвинили в убийстве 34-летней Екатерины Карась.

Напомним, вечером 3 июля 2023 г. на ул. Водников в Самаре Екатерину выбросили из машины с перерезанным горлом. Все происходило засветло на глазах у людей. Пострадавшую пытались спасти медики, но не смогли. Правоохранители объявили план "Перехват" по черной Toyota Land Cruiser 200 — машина принадлежала убитой. Вскоре внедорожник был найден во дворе на ул. Самарской. В тот же вечер задержали подозреваемого — Гиесджонзоду Амирхамзу. Он успел покинуть Самарскую область и попался в районе Казани.

По версии следствия, Екатерина Карась пыталась продать Toyota Land Cruiser 200 на сайте объявлений. Амирхамза хотел заполучить авто и перепродать в Казани. Он звонил по объявлениям о продаже дорогих машин и сначала попадал на мужчин. Предлагал поездить за городом, чтоб посмотреть, как "тачка" ведет себя не в "городских условиях". Мужчины подозревали неладное и отказывались. А с Екатериной разговор завязался. Амирхамза и Екатерина Карась вместе ездили в РЭО и даже попали на камеры видеонаблюдения. Но, по версии следствия, деньги за авто "покупатель" отдавать не планировал, вместо этого перерезал женщине горло и выбросил ее из машины.

"Собранные Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары СУ СК РФ по Самарской области доказательства признаны достаточными для вынесения присяжными вердикта о виновности жителю соседнего субъекта в совершении преступлений, предусмотренных п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем"), п. "б, в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего"), — сообщил Следственный комитет. Коллегия присяжных признала мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения.

11 апреля представители прокуратуры в суде попросили приговорить Амирхамзу к 24 годам и 11 месяцам лишения свободы в колонии строго режима и двум годам ограничения свободы. В ближайшее время будет вынесен приговор.