"Думал — женщина упала": в Самаре допросили свидетелей по делу о жестоком убийстве Екатерины Карась

Самарский областной суд 17 января начал допрос свидетелей по делу Гиесджонзоды Амирхамзы. Его обвиняют в жестоком убийстве Екатерины Карась на ул. Водников в региональной столице.

Напомним, вечером 3 июля 2023 г. на ул. Водников Екатерину выбросили из машины с перерезанным горлом. Все происходило засветло на глазах у людей. Пострадавшую пытались спасти медики, но не смогли. Правоохранители объявили план "Перехват" по черной Toyota Land Cruiser 200 — машина принадлежала убитой. Вскоре внедорожник был найден во дворе на ул. Самарской. В тот же вечер задержали подозреваемого — Гиесджонзода Амирхамзу. Он успел покинуть Самарскую область и попался в районе Казани.

По версии следствия, Екатерина Карась пыталась продать Toyota Land Cruiser 200 на сайте объявлений. Амирхамза хотел заполучить авто и перепродать в Казани. Он звонил по объявлениям о продаже дорогих машин и сначала попадал на мужчин. Предлагал поездить за городом, чтоб посмотреть, как "тачка" ведет себя не в "городских условиях". Мужчины подозревали неладное и отказывались. А с Екатериной разговор завязался. Амирхамза и Екатерина Карась вместе ездили в РЭО и даже попали на камеры видеонаблюдения. Но, по версии следствия, деньги за авто "покупатель" отдавать не планировал, вместо этого перерезал женщине горло и выбросил ее из машины.

17 января в заседании в облсуде кроме адвоката Амирхамзы присутствовал переводчик. Впрочем, сам подсудимый говорил, что понимает рассказ свидетелей. Слушали их слова и присяжные — именно им предстоит вынести вердикт. Кроме того, по ходатайству государственного обвинителя Анастасии Когановой рассказы иногда сопровождались просмотром видеозаписей с места событий.

Первой с показаниями выступила Ксения Ф. Девушка рассказала, что работала неподалеку от места убийства.

"Подсудимый похож на человека, который убил девушку. 3 июля 2023 года мы вышли с коллегой с работы и шли в районе ул. Водников. Вдруг машина Land Cruiser резко остановилась, а потом начала медленное движение. Начала открываться дверь водительская — то ли девушку выталкивали, то ли, наоборот, пытались засунуть назад. И потом мужчина выкинул девушку из машины, пересел за руль и поехал. Девушка встала и у нее фонтан крови был из горла. Мужчина был темный, с бородой черной, рука забинтована, на нем была майка с надписью. Машина резко "по газам" дала и уехала. Девушка несколько раз вставала, а потом упала и не встала", — рассказала свидетельница.

Следующий свидетель — еще один очевидец Виталий Ш. "3 июля в 18 часов я выехал со двора на ул. Водников, 25 в сторону ул. Комсомольской. Проехав перекресток Пионерская-Водников увидел на обочине проезжей части девушку. Она сидела на коленях. Ноги подогнуты в сторону тротуара и на лице и руках были следы красного цвета, похожие на кровь. Я подумал, что женщина в нетрезвом состоянии и упала и разбила себе что-то. Видел, что мужчина это фотографировал. И еще шли три женщины, по-моему, тоже фотографировали. Я не придал этому значения, потому что думал, что женщина была пьяна и к тому же вокруг были другие люди. Но все зафиксировал видеорегистратор. На следующий день где-то шел разговор, что произошло убийство на ул. Водников. Мне стало не по себе, и я пересмотрел видеозапись, там все отображено", — сообщил седовласый мужчина.

Заметила происходившее и возвращавшаяся с детьми с пляжа жительница Самары Ольга Б. "Мы вышли на ул. Водников. Пролетел черный внедорожник. Я увидела девушку. Из стороны в сторону она ходила и пыталась машины остановить. Я подумала, что она пьяная. Она потом упала, села. Две девушки вызвали "скорую". Я спросила, что случилось. Девушки сказали, что она выпала с водительского сиденья внедорожника. Она вся была в крови, кровь текла из шеи. В течении 15-20 минут скорая приехала", — говорит Ольга.

После этого суд посмотрел одну из видеозаписей с места событий, которую сняли очевидцы. На видео заметно, что девушка (предположительно Екатерина Карась) идет. Прям рядом с ней проходит мужчина в белых шортах. Он минует окровавленную и удаляется.

Выступил в суде и друг Екатерины Карась, с которым они часто общались около двух последних лет ее жизни.

"Мы созванивались, переписывались. Она продавала машину. Консультировалась, что и как сделать. Она сказала, что есть покупатель нерусский. Я спросил, есть ли у человека деньги. Она сказала, мол, не знаю, захотел посмотреть машину в сервисе. У них была запланирована сделка. Знаю, что их общение началось с сайта объявлений о продаже товаров. Она сказала, что "покупатель" говорит плохо, ходит с какой-то сумкой — то ли вещи, то ли деньги. Она его размещала где-то с ночевкой", — рассказал приятель убитой.

Знала о продаже машины и начальница Екатерины в филиале местной аптечной сети. "Она говорила, что продавала машину на сайте объявлений. Сказала, что хочет быстрее продать, поскольку желает купить новый автомобиль. 3 июля Екатерина взяла на работе отгул, потому что должна была пройти сделка. Она ранее говорила, что с ней связался покупатель, они встретились, она сказала, что он приехал на попутках с Оренбурга. Еще она сказала, что он приехал с наличными деньгами на попутках. Также она говорила, что у него не было паспорта с собой, оригинала. Сказала, что он показывал копию паспорта на телефоне. Также сообщила, что он говорит с акцентом. Гостиницы его не принимали, поскольку не было паспорта. И она сняла квартиру на свой паспорт. Он ей предлагал поехать за город посмотреть, как ведет себя автомобиль вне дорог. Она побоялась. После СТО они поехали в РЭО, она сняла номера свои и положила в ячейку. И в шесть вечера она должна была ехать на сделку", — объяснила суду женщина.

Еще одна свидетельница — Надежда Н. Последняя знала Екатерину с самого детства. Квартира Надежды и ее родителей была прям под квартирой семьи Екатерины Карась. "Она жила с мамой, отчимом и младшей сестрой в детстве там. Мы дружили", — объяснила Надежда.

По словам свидетельницы, в день трагедии сначала родственникам сказали, что Катя в больнице. "Я звонила Кате. На 10-й примерно раз мне ответил сотрудник полиции, мол, вы кто. Я объяснила, что мне позвонила мама, потому что маме сказали, что совершено покушение. Мужской голос ответил: "Как вы думаете, что с ней, если ее убили", — вспоминает свидетельница.

Подруга детства спросила, где Катин ребенок, но это ей не смогли пояснить. Тогда она сама поехала в учебное учреждение.

В ближайшее время должны допросить еще ряд свидетелей в суде, а также исследовать все доказательства. Подозреваемому в убийстве грозит долгий срок в колонии.