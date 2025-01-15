В Самаре начали рассматривать дело о жестоком убийстве Екатерины Карась

Самарский областной суд 15 января начал рассматривать уголовное дело в отношении уроженца Таджикистана Гиесджонзоды Амирхамзы. Мужчину обвиняют в убийстве молодой женщины Екатерины Карась в центре Самары.

Напомним, 3 июля 2023 г. на ул. Водников Екатерину выбросили из машины с перерезанным горлом. Все происходило засветло на глазах у людей. Пострадавшую пытались спасти медики, но не смогли. Правоохранители объявили план "Перехват" по черной Toyota Land Cruiser 200 - машина принадлежала убитой. Вскоре внедорожник был найден во дворе на ул. Самарской. В тот же вечер задержали подозреваемого - Гиесджонзода Амирхамзу. Он успел покинуть Самарскую область и попался в районе Казани.

По версии следствия, Екатерина Карась пыталась продать Toyota Land Cruiser 200 на сайте объявлений. Амирхамза хотел заполучить авто и перепродать в Казани. Он звонил по объявлениям о продаже дорогих машин и сначала попадал на мужчин. Предлагал поездить за городом, чтоб посмотреть, как "тачка" ведет себя не в "городских условиях". Мужчины подозревали неладное и отказывались. А с Екатериной разговор завязался. Амирхамза и Екатерина Карась вместе ездили в РЭО и даже попали на камеры видеонаблюдения. Но, по версии следствия, деньги за авто "покупатель" отдавать не планировал, вместо этого перерезал женщине горло и выбросил ее из машины.

Екатерина была невесткой якутского миллиардера Александра Карася. Он возглавлял группу компаний "Янтарь" и сам подпал под следствие. По версии силовиков, в то же преступное сообщество входил глава рухнувшего тольяттинского "Фиа-Банка" Александр Носорев.

Коллегию присяжных по делу об убийстве Екатерины Карась формировали долгое время. Наконец, это удалось сделать. Заседания должны быть открытыми для СМИ. Правда, родственники убитой настояли на запрете видеосъемки.