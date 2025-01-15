В Самаре начали рассматривать дело о жестоком убийстве Екатерины Карась

Самарский областной суд 15 января начал рассматривать уголовное дело в отношении уроженца Таджикистана Гиесджонзоды Амирхамзы. Мужчину обвиняют в убийстве молодой женщины Екатерины Карась в центре Самары.
Напомним, 3 июля 2023 г. на ул. Водников Екатерину выбросили из машины с перерезанным горлом. Все происходило засветло на глазах у людей. Пострадавшую пытались спасти медики, но не смогли. Правоохранители объявили план "Перехват" по черной Toyota Land Cruiser 200 - машина принадлежала убитой. Вскоре внедорожник был найден во дворе на ул. Самарской. В тот же вечер задержали подозреваемого - Гиесджонзода Амирхамзу. Он успел покинуть Самарскую область и попался в районе Казани.
По версии следствия, Екатерина Карась пыталась продать Toyota Land Cruiser 200 на сайте объявлений. Амирхамза хотел заполучить авто и перепродать в Казани. Он звонил по объявлениям о продаже дорогих машин и сначала попадал на мужчин. Предлагал поездить за городом, чтоб посмотреть, как "тачка" ведет себя не в "городских условиях". Мужчины подозревали неладное и отказывались. А с Екатериной разговор завязался. Амирхамза и Екатерина Карась вместе ездили в РЭО и даже попали на камеры видеонаблюдения. Но, по версии следствия, деньги за авто "покупатель" отдавать не планировал, вместо этого перерезал женщине горло и выбросил ее из машины.
Екатерина была невесткой якутского миллиардера Александра Карася. Он возглавлял группу компаний "Янтарь" и сам подпал под следствие. По версии силовиков, в то же преступное сообщество входил глава рухнувшего тольяттинского "Фиа-Банка" Александр Носорев.
Коллегию присяжных по делу об убийстве Екатерины Карась формировали долгое время. Наконец, это удалось сделать. Заседания должны быть открытыми для СМИ. Правда, родственники убитой настояли на запрете видеосъемки.
Последние комментарии
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вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
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